Москва, , 20:43 — REGNUM Отстранить Алексея Ягудина от работы комментатором соревнований по фигурному катанию потребовали фанаты, сообщается в петиции на сайте Change.org.

Отмечается, что претензии фанатов заключаются в том, что Ягудин негативно высказывается во время работы об отдельных фигуристах. В частности, такие высказывания были замечены в отношении российского фигуриста Михаила Коляды, американца Джейсона Брауна, латвийца Дениса Васильевса.

«Как поклонники не спортсменов, но спорта и его ценностей, мы верим и надеемся, что на посту комментатора будет находиться человек, сочетающий профессионализм с мудростью и уважением ко всем фигуристам без исключений», — говорится в обращении.

Напомним, Ягудин — заслуженный мастер спорта России по фигурному катанию, олимпийский чемпион 2002 г., четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов и чемпион мира среди юниоров.

С 1 апреля 2018 г. является ведущим телепроекта «Ледниковый период. Дети» на Первом канале и «Тает лёд» на «МАТЧ ТВ».

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