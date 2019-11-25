Москва, , 20:02 — REGNUM Всероссийской федерации лёгкой атлетики рекомендовано полностью сменить органы управления, сообщает 25 ноября «Спорт-Экспресс».

Уточняется, что такое решение принял Олимпийский комитет России по итогам внеочередной встречи своей рабочей группы. На заседании присутствовала врио президента ВФЛА Юлия Тарасенко.

Легкоатлетической федерации рекомендовано основательно преобразовать свою структуру и полностью обновить состав органов управления. Также в ОКР от ВФЛА ждут полноценного регулярного взаимодействия с тренерами и спортсменами.

Комментируя решение по ВФЛА глава ОКР Станислав Поздняков заявил: руководство федерации вело такую политику, что это привело к угрозе полного исключения из состава Международная ассоциация легкоатлетических федераций.

Поздняков «В кратчайшие сроки должна быть созвана внеочередная отчётно-выборная конференция, по итогам которой произойдёт полная замена всего руководящего состава ВФЛА и досрочное прекращение полномочий действующего президиума».

Глава ОКР заявил, что в случае неисполнения требований комитета будет рассмотрен вопрос о членстве ВФЛА в Олимпийском комитете России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на фоне допингового скандала президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин 23 ноября подал в отставку. Против Шляхтина и четырёх членов ВФЛА было выдвинуто обвинение по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко.

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