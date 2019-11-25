Бишкек, , 19:51 — REGNUM Спортсменам из Киргизии удалось завоевать одну серебряную и две бронзовых медали на чемпионате мира по джиу-джитсу, проходившем в Объединенных Арабских Эмиратах, передает «Кабар».

Второе место среди взрослых бойцов в весовой категории до 85 килограмм занял Абдурахманхаджи Муртазалиев.

А «серебро» досталось членам молодежной сборной республики Махди Гиёсову — в весе до 62 килограммов и Шабданбеку Абдыбекову — в весовой категории до 56 килограммов.