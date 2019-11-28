28 ноября 2019 | Время чтения 8 мин

Корреспондент ИА REGNUM пообщался с игроками сборной России по Dota 2 Дмитрием DM Дорохиным и Арсланом xannii Шаджановым, которым уже в декабре предстоит защищать честь страны на чемпионате мира по киберспорту в Южной Корее. О том, почему Dota 2 так сильно любят в России и как спортсмены борются с военкоматом, — читайте в материале.

Артём Дубровский, , 14:28 — REGNUM В России особое отношение к игре Dota 2. Несмотря на растущую популярность других проектов в схожем жанре, в нашей стране именно творение Valve пользуется наибольшей популярностью. Причём речь не только о «паре каток» с друзьями после тяжёлого рабочего дня, но и о профессиональном киберспорте.

Dota 2

В декабре сборная России отправится выступать на чемпионате мира по киберспорту, где Dota 2 заявлена в качестве одной из трёх соревновательных дисциплин. На недавней конференции Федерации компьютерного спорта России корреспонденту ИА REGNUM удалось пообщаться с Дмитрием DM Дорохиным и Арсланом xannii Шаджановым — игроками нашей сборной и профессиональными «дотерами». Ребята рассказали о том, как попасть в большой киберспорт и чем можно заняться после окончания спортивной карьеры.

Как давно вы в профессиональном киберспорте?

Дмитрий DM Дорохин: Профессионально я играю с 2016 года. Мне было 16 лет, я приходил со школы и тренировался с командой. В то время я играл небольшие онлайновые турниры, где за победу получал баксов 100−300. В школьное время это очень радовало, для меня тогда это были довольно большие деньги.

Арслан xannii Шаджанов: Мой киберспортивный путь начался совсем недавно, примерно год назад. Меня тогда пригласили играть в команду Underdogs, а оттуда уже пошли и более серьёзные игры.

Дмитрий DM Дорохин: Кстати, да, первой командой с полноценной зарплатой и более-менее серьёзными играми у нас обоих была Underdogs.

Дмитрий DM Дорохин и Арслан xannii Шаджанов © ИА REGNUM

Как молодому игроку попасть в крутую киберспортивную команду?

Дмитрий: Нужно много играть и стараться достичь высокого рейтинга. После этого менеджеры команд сами с тобой свяжутся.

Бывают случаи, когда перспективные новички сами пишут в организацию и просят взять их к себе?

Дмитрий: Да, такое тоже бывает. Но обычно это случается, когда человек хоть чуточку известен. Совсем сырых новичков вряд ли кто-то рискнёт взять к себе.

Почему во всём мире MOBA-игрой номер один считается League of Legends, но в России Dota 2 пользуется большей популярностью?

Арслан: Думаю, что в нашей стране одержимость «Дотой» началась ещё со времён Warcraft III. Все играли сначала в него, потом в первую Dota, а потом перешли в Dota 2. Это традиция, какая-то особая часть нашего менталитета. А League of Legends появилась значительно позже первой Dota, поэтому и такой популярности не получила.

На каких ролях вы играете в Dota 2?

Дмитрий: Арслан играет на керри, а я на оффлейнерах (керри — герой, наносящий высокий урон автоатаками; оффлейнер — герой, способный в одиночку стоять на линии, прим. ред.).

В интернете есть такое поверье, что не все роли одинаково сложные. Например, в некоторых играх на саппортах (герои поддержки) играют более слабые игроки, не умеющие держать линию. Это правда?

Дмитрий: Нет, это не имеет никакого отношения к правде. Для каждой роли требуется свой особый навык. Например, очень сильным саппортом может быть человек, который умеет «капитанить». Саппорту не нужно беспокоиться о фарме, поэтому он может больше внимания уделить координации других игроков и побеждать за счёт правильной стратегии.

Вы пробуете какие-то роли, помимо основных?

Дмитрий: В принципе, я могу сыграть на всех ролях. За того же саппорта я сделаю это не так уверенно, но думаю, что смогу.

Арслан: У меня также нет привязанности к определенной позиции. Правда, когда переходишь с одной роли на другую, взгляд на игру меняется и требуется время, чтобы к этому привыкнуть.

Вы играете в другие игры от Valve?

Арслан: Только в Counter Strike. И только как хобби.

Чемпионат. The International Valve

А что насчёт других игр по вселенной Dota 2? Например, Artifact или Dota Underlords?

Дмитрий: Я зашёл в Underlords, сыграл 10 игр и вышел. Это бесполезное убийство времени, которое хочется потратить на что-то более важное.

Что скажете насчёт сумасшедшей популярности Fortnite в прошедшем году?

Дмитрий: Fortnite — это мода и не более того. Я сыграл несколько игр и забросил. Мне в целом не нравится суть всех этих «Королевских битв». Ты 30 минут собираешь лут (оружие, боеприпасы), а потом тебя убивают.

Но в целом к шутерам вы относитесь положительно?

Дмитрий: Конечно. В Modern Warfare 2 в своё время я наиграл тысячу часов, это была моя самая любимая игра. Но, к сожалению, серия скатилась, и все следующие проекты в ней сильно меня разочаровывали. Поэтому последние шесть лет я не играю в Call of Duty.

Есть ли у вас кумиры на профессиональной Dota-сцене?

Арслан: Я слежу за Романом RAMZEs Кушнарёвым с 2015 года. Он тогда был мелким, таким же, как и я. В те времена я часто читал его интервью и хотел добиться тех же успехов. И по итогу сейчас он один из самых известных игроков в СНГ. Слежу за его карьерой до сих пор.

Роман RAMZEs Кушнарёв Vk.com/ramzes666

Как вы оцениваете собственные перспективы на ближайшие 3−5 лет?

Дмитрий: Сейчас у меня все довольно хорошо, как говорится bright future («светлое будущее»). Но всё может измениться, если меня задушит военкомат, и я не смогу выехать в США на ближайший чемпионат.

Что за ситуация с военкоматом?

Дмитрий: Довольно напряжённая, я бы сказал. Пытаюсь с ней разобраться, скоро у меня медкомиссия. Если всё будет хорошо, то смогу поехать в Америку.

Я так понимаю, никаких поблажек для тебя, как участника сборной России, нет?

Дмитрий: Вообще никаких. И это проблема. Мне кажется, правительству стоит задуматься о том, чтобы молодым игрокам, которые представляют страну на международной арене, шли навстречу в военкомате. Это очень важно и сильно выбивает многих молодых игроков из колеи.

Как вы оцениваете уровень проведения киберспортивных чемпионатов в России?

Арслан: Мне кажется, что для начинающих игроков у нас созданы замечательные условия. Например, я был на Кубке России в Тюмени, всё прошло на самом высоком уровне. Претензий не было никаких. Да и мы не требуем пятизвёздочных отелей и самых дорогих компьютеров.

Сейчас, в преддверии чемпионата мира в Корее, тренируетесь особенно много?

Арслан: На самом деле, это вообще не зависит от турниров. Мы всегда уделяем «Доте» равное количество времени. Иногда, конечно, перегораешь от игры, и хочется отдохнуть. Но подобное случается не часто.

Турнир

Какое будущее ждёт Dota 2?

Дмитрий: Загадывать здесь очень сложно. Но, на мой взгляд, Valve уже потихоньку идут к улучшению игровой среды. Они немного изменили матчмейкинг. Конечно, он до сих пор отвратный, но серьёзные сдвиги в этом направлении уже видны.

Арслан: На самом деле, всё зависит от The International. Этот турнир многое решает для будущего игры.

Дмитрий: Да, допустим, если The International вдруг выиграют китайцы, то в игру подтянутся очень многие геймеры из Китая.

Правда ли, что Dota 2 получает обновления намного реже, чем другие MOBA-игры?

Арслан: Да, есть такое. В игре ничего нового особо и не появляется. Особенно если сравнивать с той же League of Legends, где регулярно проходят различные ивенты и выходят новые герои.

Как вы, профессиональные игроки, относитесь к тому, что разработчики открыто «забивают» на собственное детище?

Дмитрий: Нам это неприятно. Когда ты делаешь выбор стать киберспортсменом, то ты работаешь и играешь столько же, сколько живёт игра. Поэтому хотелось бы видеть Dota 2 «живой» подольше. Иначе нужно будет делать другой выбор: доучиться в университете или, допустим, пойти на завод (улыбается).

Кстати, об этом. Чем планируете заниматься, если игру вдруг закроют?

Дмитрий: В первую очередь доучиться. Но если к тому времени заработаю очень много денег, то инвестирую во что-нибудь.

Переход в другие киберспортивные дисциплины даже не рассматривается?

Дмитрий: Он не особо интересен. Мне скоро 20. Когда Dota 2 закроется, мне будет, допустим, 27. И что, мне в 30 лет идти играть в новый аналог Fortnite? Я совершенно точно буду ниже по уровню, чем молодые игроки. А тренировать других я тоже не смогу, так как буду не настолько хорошо знаком с этой новой игрой.

Значит, после карьеры киберспортсмена жизнь не заканчивается?

Дмитрий: Конечно, нет. Если ты умный человек и чем-то интересуешься, помимо игр, то ты всегда найдёшь дело в жизни.

Как окружающие реагируют на ваш выбор жизненного пути?

Арслан: Все смотрят на деньги. Если ты начинаешь зарабатывать, то и отношение людей к тебе сразу меняется.

Дмитрий: Арслан прав. Когда я начинал играть, все смотрели на это скептически. Но в 17 лет я выиграл свои первые 150 тысяч рублей на турнире, и родители начали задумываться. А дальше и выигрыши больше, и люди относятся к твоему выбору более уважительно.

Какую профессию выберете, если вдруг закончится ваша спортивная карьера?

Арслан: Пока без понятия, даже не задумывался на эту тему.

Дмитрий: Мне нравятся международные отношения. Я учился два года на этой специальности. Как альтернатива, думаю, что мог бы стать юристом.

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