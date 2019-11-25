Магас, , 16:58 — REGNUM Школьник из Ингушетии Ибрагим Льянов установил новый рекорд по отжиманиям. Он отжался от пола за один подход 11 111 раз. Об этом сообщил тренер воспитанника спортивного клуба «Чингиз» Джабраил Барахоев. По словам наставника, юный атлет готовится к установке мирового рекорда.

«Планируем вновь побить рекорд, пригласив представителей Книги рекордов Гиннеса», — цитирует тренера интернет-газета «Ингушетия».

Напомним, ранее, еще будучи в шестилетнем возрасте, Ибрагим, отжавшись от пола за один подход 4445 раз, попал в книгу рекордов России. Юного спортсмена поддерживает его отец, который начал тренировать его с раннего возраста, сам регулярно занимаясь спортом.

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