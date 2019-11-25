Ереван, , 16:07 — REGNUM Бывший главный тренер футбольного клуба «Тамбов» Александр Григорян возглавил армянский «Урарту». Об этом сообщили в на пресс-службе клуба. сменил

На посту главного тренера «Урарту» Григорян сменил Ильшата Файзуллина, который покинул команду по семейным обстоятельствам. До августа 2019 года клуб назывался «Бананц».

Напомним, Григорян возглавлял «Тамбов» с апреля 2019 года, а 19 октября ушёл в отставку. Ранее он тренировал женские команды «Лада» (Тольятти) и «Звезда-2005» (Пермь). В мужском футболе он возглавлял таие клубы, как «СКА-Хабаровск», «Луч-Энергия», «Тосно» и «Анжи».