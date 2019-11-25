Ростов-на-Дону, , 16:00 — REGNUM Женская сборная России по гандболу под руководством Амброса Мартина обыграла национальную команду Южной Кореи (29:22) в заключительном матче Seoul Cup и заняла первое место в товарищеском турнире. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе гандбольного клуба «Ростов-Дон».

По четыре гола в ворота соперниц отправили Анна Вяхирева, Кристина Кожокарь, Юлия Манагарова.

Сборная России теперь готовится к чемпионату мира, который начнётся 30 ноября в Японии.

ИА REGNUM напоминает, что ранее россиянки разгромили сборные Венгрии (29:25) и Сербии (43:25).

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