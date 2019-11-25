Москва, , 15:45 — REGNUM Лицензию профессионального боксёра получит российский тяжелоатлет Михаил Кокляев. Об этом заявил промоутер Камил Гаджиев, 25 ноября сообщает ТАСС.

«С завтрашнего дня Кокляев станет боксёром. Соответствующая заявка находится в Федерации бокса России», — сказал Гаджиев.

Отметим, что Кокляев является многократным чемпионом и обладателем Кубка России по тяжёлой атлетике. Ранее он никогда не выступал в единоборствах.

Напомним, 29 ноября в Москве состоится бой между Кокляевым и бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. Поединок пройдёт по правилам бокса.

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