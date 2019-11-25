Краснодар, , 15:26 — REGNUM На матч между «Краснодаром» и «Базелем» в пятом туре группового этапа Лиги Европы назначена шотландская бригада арбитров. Об этом 25 ноября сообщается на сайте УЕФА.

Главным арбитром матча будет Бобби Мэдден. Помогать ему будут лайнсмены Дэвид Рум и Грэм Стюарт. Резервным арбитром назначен Кевин Клэнси.

Напомним, встреча состоится 28 ноября в Краснодаре. «Базель» является лидером группы С (10 очков), на втором месте идёт «Хетафе» (6), на третьем — «Краснодар» (6), замыкает таблицу «Трабзонспор» (1).

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