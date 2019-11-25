Санкт-Петербург, , 15:20 — REGNUM Матч между «Зенитом» и «Лионом» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. Об этом 25 ноября сообщается на сайте УЕФА.

Помогать главному арбитру будут лайнсмены Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини. Резервным арбитром назначен Даниэле Довери. Отвечать за систему видеоповторов (VAR) будут Марко Гуида и Чиро Карбоне.

Напомним, матч между «Зенитом» и «Лионом» пройдет 27 ноября в Санкт-Петербурге. В группе G лидирует «Лейпциг», набравший девять очков, «Лион» идёт вторым (7), «Зенит» — третьим (4), замыкает таблицу «Бенфика» (3).

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