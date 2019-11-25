Сеул, 25 ноября 2019, 14:51 — REGNUM Представители трех из десяти спортивных команд при предприятиях и компаниях Южной Кореи подвергаются оскорблениям. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Комитета по правам человека.
Согласно результатам опроса, проведенного среди 1200 спортсменов, 34% респондентов подверглись оскорблениям и унижениям, 15% — физическому насилию, 11% — сексуальному насилию.
Известно, что представительницы женского пола подвергались оскорблениям в два раза чаще, чем представители мужского пола. А большинство актов насилия было совершено тренерами.
Как отмечают в комитете, пассивность в действиях спортсменов связана с беспокойством о возможно роспуске команды или актах мести, в случае заявления об инциденте.