Сеул, , 14:51 — REGNUM Представители трех из десяти спортивных команд при предприятиях и компаниях Южной Кореи подвергаются оскорблениям. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Комитета по правам человека.

Согласно результатам опроса, проведенного среди 1200 спортсменов, 34% респондентов подверглись оскорблениям и унижениям, 15% — физическому насилию, 11% — сексуальному насилию.

Известно, что представительницы женского пола подвергались оскорблениям в два раза чаще, чем представители мужского пола. А большинство актов насилия было совершено тренерами.

Как отмечают в комитете, пассивность в действиях спортсменов связана с беспокойством о возможно роспуске команды или актах мести, в случае заявления об инциденте.