Арнем, Нидерланды, , 14:17 — REGNUM «Витесс» попал в тяжёлую ситуацию после четырёх поражений подряд. Об этом заявил главный тренер команды Леонид Слуцкий, сообщает De Gelderlander.

«Такое в моей карьере в первый раз. Это очень больно, но мы продолжим усердно работать», — сказал Слуцкий.

Он добавил, что не беспокоится о своём будущем в «Витессе», а делает всё, чтобы команда стала играть лучше. По его словам, реакция болельщиков команды понятна и нормальна в такой ситуации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Витесс» потерпел четвёртое поражение подряд в чемпионате Голландии, проиграв «Спарте» со счётом 0:2. После матча болельщики потребовали уволить Слуцкого с поста главного тренера.

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