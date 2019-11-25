Сеул, , 13:44 — REGNUM Южнокорейская команда по регби впервые получила «билет» на Олимпиаду. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, 24 ноября южнокорейская сборная разгромила сборную Гонконга на азиатском отборочном турнире (Азиатская серия по регби-7) со счетом 12−7.

Известно, что сборные Гонконга и Китая, занявшие второе и третье места, вновь поборются за «билет» на Олимпийские игры в Токио на финальном квалификационном турнире, который пройдет в июне 2020 г.

Отметим, что регби был исключен из списка олимпийских видов спорта после 1924 года, однако спустя 92 года, в 2016 году, его вновь включили в список на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.