Мадрид, , 13:41 — REGNUM Сборная Испании по теннису одержала победу над командой Канады в финале Кубка Дэвиса, который прошёл в Мадриде. Матч завершился со счётом 2:0.

В первой игре испанец Роберто Баутиста-Агут обыграл Феликса Оже-Альяссима со счётом 7:6 (7:3), 6:3. А во второй встрече первая ракетка мира Рафаэль Надаль не оставил шансов Денису Шаповалову, выиграв со счётом 6:3, 7:6 (9:7).

Отметим, что финальный матч проводился до двух побед, и, таким образом, сборная Испании одержала досрочную победу.

Для испанской команды эта победа стала шестой на Кубке Дэвиса. Ранее они побеждали в 2000, 2004, 2008, 2009, 2011 годах. Сборная Канады впервые вышла в финал Кубка Дэвиса.