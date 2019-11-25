Цхинвал, , 13:28 — REGNUM Артур Лолоев и Донна Дудаева завоевали золотые медали на чемпионате и первенстве мира по всестилевому каратэ в Москве. Это первый случай в истории Южной Осетии, когда спортсмены республики стали победителями и призерами турнира такого уровня. Об этом 24 ноября сообщает югоосетинское информагентство «Рес».

Каратэ Андрей Пронин © ИА REGNUM

Лолоев выступал в весовой категории до 72 кг. Все три проведенных по ходу турнира поединка югоосетинский спортсмен завершил досрочно, отправив соперников в нокаут.

«Лолоев смог навязать им выгодную для себя манеру боя и использовать свое ощутимое превосходство в ударной технике рук», — отметил тренер Мамед Кулумбегов.

Дудаева выступала в весовой категории до 55 кг в возрастной группе 14−15 лет. На первом турнире она добилась досрочной победы. Во втором и третьем поединках Дудаевой присудили победу судейским решением. Каратисты из Южной Осетии Азамат Бестаев (до 64 кг.) и Алан Пухаев (90 кг.) стали бронзовыми призерами турнира.

Чемпионат мира по всестилевому каратэ проводится впервые. В нем принимают участие около 1,5 тыс. спортсменов из России, Китая, Японии, Швеции, Турции, Сербии, Польши, Камеруна, Нигерии и других стран.