Денвер, США, , 12:55 — REGNUM «Денвер Наггетс» одержал победу над «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 116:104.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Денвера» Пол Миллсэп, набравший 23 очка. В составе «Финикса» наибольшую результативность показал форвард Шейк Диалло, на счету которого 22 очка.

Эта победа стала для «Денвера» пятой подряд. На сегодняшний день «Наггетс» занимают третье место в турнирной таблице НБА, на счету команды 27 очков после 15 матчей.

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