Нью-Йорк, США, , 12:38 — REGNUM «Бруклин Нетс» одержал победу над «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 103:101.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Бруклина» Спенсер Динуайдди, набравший 30 очков. В составе «Никс» наибольшую результативность показал форвард Маркус Моррис, на счету которого 26 очков.

На сегодняшний день «Бруклин» занимают 15-е место в турнирной таблице НБА, на счету команды 24 очка после 16 матчей.

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