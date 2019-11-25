Вашингтон, , 12:29 — REGNUM «Сакраменто Кингз» одержал победу над «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 113:106.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Сакраменто» Харрисон Барнс, набравший 26 очков. В составе «Вашингтона» наибольшую результативность показал защитник Брэдли Бил, на счету которого 20 очков.

На сегодняшний день «Сакраменто» занимают 16-е место в турнирной таблице НБА, на счету команды 22 очка после 15 матчей.

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