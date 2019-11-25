Москва, , 12:16 — REGNUM У московского «Локомотива» есть ряд проблем перед матчем против «Байера» в групповом этапе Лиги чемпионов. Об этом 25 ноября заявил главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин на предматчевой пресс-конференции.

«У нас есть проблемы сегодня, это стоит признать. В первую очередь это касается травм, у нас выпали основные футболисты», — сказал Сёмин.

Он также добавил, что не готов ответить, в каком составе команда выйдет на матч с «Байером». Это покажут ближайшие две тренировки, на которых станет понятно состояние всех футболистов.

Напомним, матч «Локомотив» — «Байер» состоится 26 ноября в Москве. Сейчас «железнодорожники» занимают третье место в группе D, «Байер» идёт четвёртым.

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