Каспийск, Дагестан, , 12:03 — REGNUM Международный турнир по ушу-саньда памяти мастера спорта международного класса Юнуса Гусейнова в шестой раз пройдет в Дагестане 7−8 декабря. Соревнования, как и в прошлом году, примет Дворец спорта имени Али Алиева в городе Каспийске, сообщили ИА REGNUM 25 ноября в пресс-службе министерства спорта республики.

В турнире ожидается участие свыше 100 саньдаистов, которые разыграют медали в девяти весовых категориях. Состав участников обещает быть представительным: в турнире выступят неоднократные победители и призеры чемпионатов мира.

Турнир памяти Юнуса Гусейнова в первые годы проводился в статусе открытого республиканского, а начиная с 2018 года в нем выступают спортсмены из ближнего и дальнего зарубежья. Традиционно один из победителей турнира, показавший наиболее яркое выступление, получает автомобиль.