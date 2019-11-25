Арнем, Нидерланды, , 11:53 — REGNUM Болельщики голландского футбольного клуба «Витесс» призывают отправить в отставку российского тренера команды Леонида Слуцкого. Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что фанаты опубликовали в социальных сетях множество сообщений с хештегом #SlutskyOut. Причиной этого стала серия из четырёх поражений подряд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Витесс» проиграл «Спарте» в матче 14-го тура чемпионата Голландии со счётом 0:2. Это поражение стало для команды четвёртым кряду.

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