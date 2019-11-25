Асунсьон, , 11:02 — REGNUM Сборная России по пляжному футболу проиграла команде ОАЭ во втором туре группового этапа чемпионата мира, который проходит в Парагвае. Встреча завершилась со счётом 1:4

В составе команды ОАЭ голы забили Мохамед Аль-Жасми, Али Мохаммад, Хешам Мунтасер и Валид Бешр. У российской сборной единственный мяч на счету Артура Папоротного.

В настоящее время сборная России идёи на третьем месте в турнирной таблице группы С, на счету команды три очка в двух матчах.

Напомним, сборная России дважды становилась чемпионом мира по пляжному футболу — в 2011 и 2013 годах.

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