Роттердам, Нидерланды, , 10:40 — REGNUM Футбольный клуб «Витесс», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, проиграл роттердамской «Спарте» в матче 14-го тура чемпионата Голландии. Встреча завершилась со счётом 0:2.

В первом тайме счёт открыл защитник «Спарты» Юрген Матей на 30-й минуте. А во второй половине встречи, на 83-й минуте хавбек Бриан Сметс удвоил преимущество команды из Роттердама.

Для «Витесса» это поражение стало четвёртым подряд в чемпионате Голландии. Команда Слуцкого находится на пятом месте в турнирной таблице, в её активе 23 очка.

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