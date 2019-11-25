Глендейл, США, , 10:18 — REGNUM «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Аризоной Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

В составе «Эдмонтона» шайбы забросили нападающие Джеймс Нил, Алекс Чиассон и Маркус Гранлунд. У «Аризоны» точными бросками отметились Карл Сёдерберг, Кристиан Фишер и Винсент Хиностроза.

В серии буллитов точнее отказались хоккеисты «Эдмонтона». Решающий бросок исполнил форвард Коннор Макдэвид.

На сегодняшний день «Эдмонтон» занимает третье место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 35 очков после 26 матчей. «Аризона» идёт на седьмом месте с 31 очком после 25 игр.

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