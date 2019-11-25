Стокгольм, , 10:47 — REGNUM Чемпионский состав (победители турнира The International 2017) киберспортивной команды Team Liquid по Dota 2 на своих страницах в Twitter намекает на создание нового проекта. Об этом 24 ноября сообщил сайт cybersport.ru.

https://twitter.com/MiracleNoDash/status/1198689503294246912

Все члены команды выложили на своей странице в Twitter короткий ролик, в котором они смотрят на чёрную дыру в небе. Фанаты коллектива считают, что таким образом «дотеры» намекают на скорый анонс их нового киберспортивного проекта.

Напомним, чемпионский состав Team Liquid по Dota 2 покинул свой клуб в 2019 году. После этого геймеры заявили о возможном создании новой киберспортивной организации.

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