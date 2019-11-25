Детройт, США, , 10:00 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе «Каролины» финские нападающие Себастьян Ахо и Теуво Терявяйнен отметились голом и результативной передачей. Кроме того, один голевой пас отдал российский форвард Андрей Свечников.

На сегодняшний день «Каролина» занимает шестое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 31 очко после 24 матчей. «Детройт» идёт на 31-м месте с 17 очками после 26 игр.

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