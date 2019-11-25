Вашингтон, , 09:57 — REGNUM Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон сделал прогноз на возможный реванш между экс-чемпионом UFC в двух дивизионах Конором Макгрегором и действующим чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Он убежден, что у ирландца нет шансов выйти из этого поединка победителем.

«Конор не победит Хабиба, он никогда не сможет этого сделать. Но публика все равно будет ждать их бой. Так почему бы им не подраться еще десять раз? Фанаты будут платить снова и снова, чтобы увидеть их схватку», — сказал Тайсон в интервью Daily Star.

Напомним, 6 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе Нурмагомедов одержал уверенную победу над Макгрегором и защитил свой пояс чемпиона легкого дивизиона. В последние месяцы все чаще в медиапространстве ведутся разговоры о возможном реванше бойцов.

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