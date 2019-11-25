Санрайз, США, , 09:40 — REGNUM «Баффало Сэйбрз» одержал победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Баффало» дубль оформил нападающий Земгус Гиргенсонс, ещё по шайбе забросили форварды Джефф Скиннер, Джек Айкел и Виктор Олофссон.

В составе «Флориды» точными бросками отметились нападающие Ноэль Аккьяри и Бретт Конноли.

На сегодняшний день «Баффало» занимает 18-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 25 очков после 23 матчей. «Флорида» идёт на 10-м месте с 29 очками после 24 игр.

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