Москва, 25 ноября 2019, 09:30 — REGNUM Подготовку к чемпионату Европы по футболу 2020 года сборная России будет проводить в Австрии. Об этом 25 ноября сообщают «Известия» со ссылкой на источник.
Отмечается, что тренировочный сбор пройдёт в городе Нойштифт и продлится около десяти дней. А в конце сбора может состояться контрольный матч.
«Там отличные условия для подготовки, это уже было неоднократно проверено. Никаких претензий ни у тренерского штаба, ни у самих футболистов никогда не было», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сборная России уже проводила сборы в Нойштифте перед Кубком конфедераций 2017 года и чемпионатом мира — 2018.
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