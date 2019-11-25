Москва, , 09:30 — REGNUM Подготовку к чемпионату Европы по футболу 2020 года сборная России будет проводить в Австрии. Об этом 25 ноября сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Отмечается, что тренировочный сбор пройдёт в городе Нойштифт и продлится около десяти дней. А в конце сбора может состояться контрольный матч.

«Там отличные условия для подготовки, это уже было неоднократно проверено. Никаких претензий ни у тренерского штаба, ни у самих футболистов никогда не было», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сборная России уже проводила сборы в Нойштифте перед Кубком конфедераций 2017 года и чемпионатом мира — 2018.

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