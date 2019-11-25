Уфа, , 09:18 — REGNUM Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» уступил во втором домашнем матче казанскому «Ак Барсу» в рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона 2019/20. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба уфимского хоккейного клуба.

«Ледовая битва» состоялась 24 ноября на стадионе «Уфа-Арена» при полных трибунах болельщиков. По сообщению пресс-службы клуба, «Салават Юлаев» проиграл «Ак Барс» со счетом 3:4 (0:2, 1:0, 2:1, 0:0, 0:1).

Отмечается, что за шесть секунд до финальной сирены уфимцы забили третий гол и перевели встречу в овертайм. В дополнительном периоде победитель не определился. В серии же буллитов удачливее оказались хоккеисты «Ак Барс».

Отмечается, что эта встреча стала юбилейной 200-й по счёту в истории «Зелёных Дерби». В результате, кубок «зеленого дерби» уезжает в столицу Татарии.

Отмечается, что 28 ноября «Салават Юлаев» встретится на выезде с «Трактором» (Челябинск).