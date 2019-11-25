Ростов-на-Дону, , 09:00 — REGNUM Комментировать судейство в матче 17-го тура Российской премьер-лиге между «Ростовом» и «Динамо» (1:2) наставник донской команды не стал.

«Не хочу комментировать судейство, не вижу смысла. Мы посмотрели в раздевалке момент назначения второго пенальти «Динамо», на поле даже их игроки смеялись», — сказал Валерий Карпин.

По его словам, опасных моментов у ворот «Ростова» соперник не создал.

ИА REGNUM отмечает, что оба гола столичные игроки забили с пенальти. Желто-синие открыли счёт во время игры. Автором гола стал Ивелин Попов.

В настоящее время «Ростов» замыкает пятерку лидеров турнирной таблицы РПЛ.