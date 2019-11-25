Мадрид, , 08:38 — REGNUM «Марсель» одержал победу над «Тулузой» в матче 14-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе «Марселя» голы забили нападающий Дарио Бенедетто на 76-й минуте и полузащитник Неманья Радонич на 79-й минуте.

На сегодняшний день «Марсель» занимает второе место в чемпионате Франции, в активе команды 25 очков после 14 туров. «Тулуза» идёт на 19-м месте с 12 очками.

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