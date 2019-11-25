Рим, , 08:31 — REGNUM «Майнц» одержал победу над «Хоффенхаймом» в матче 12-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча завершилась со счётом 5:1.

В составе «Майнца» дубль оформил полузащитник Пьер Кунде. Также по голу забили хавбек Левин Эцтунали и нападающий Жан-Поль Бутьюс. Кроме того, защитник «Хоффенхайма» Павел Кадержабек отметился автоголом. В составе «Хоффенхайма» единственный мяч сумел забить нападающий Андрей Крамарич.

Отметим, что «Майнц» при этом играл в меньшинстве: в конце первого тайма при счёте 1:0 был удалён полузащитник команды Боте Баку.

На сегодняшний день «Майнц» занимает 13-е место в чемпионате Германии, в активе команды 12 очков после 12 туров. «Хоффенхайм» идёт на восьмом месте с 20 очками.

Читайте также: «Севилья» на выезде обыграла «Вальядолид» благодаря пенальти