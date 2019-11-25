Уфа, , 08:22 — REGNUM Спортсмены футбольного клуба «Уфа» сыграли вничью в заключительном домашнем матче с футболистами из «Сочи». Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба ФК «Уфа».

По сообщению пресс-службы команды, игра завершилась со счетом 1:1. Матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) состоялся 24 ноября на стадионе «Нефтяник» в Уфе.

По словам руководства команды, «Уфа» в этом матче переиграла по всем параметрам своих соперников, но погодные условия не дали спортсменам из Башкирии выйти вперед.

Отмечается, что на стадион в минус пять градусов мороза пришли «поболеть» за команды 4198 зрителей.

В настоящее время «Уфа» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России с 19 баллами. Команда «Сочи» расположилась на 16-м месте, набрав 14 очков.

В декабре футболисты «Уфы» встретятся с «Ахматом» из Грозного.