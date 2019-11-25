Лондон, , 06:50 — REGNUM 24 ноября в Шеффилде на стадионе «Брэммол Лэйн» между командами «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» был разыгран матч 13-го тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2019/20. Игра завершилась боевой ничьей со счетом 3:3.

Лучшим игроком матча с оценкой 7.89 был признан 22-летний форвард сборной Англии Маркус Рашфорд, забивший 1 гол, отдавший 1 голевую передачу и совершивший 2 успешные обводки и 1 отбор. Точность передач футболиста составила 81%.

«Шеффилд Юнайтед», набрав 18 очков, поднялся на 6-ю строчку. «Манчестер Юнайтед» с 17-ю баллами занял 9-ю позицию в таблице чемпионата.

Статистика матча («Шеффилд Юнайтед"/» Манчестер Юнайтед»)

Удары 12/12

Удары в створ ворот 8/5

Соотношение владения мячом 40%/60%

Фолы 13/10

Угловые 6/3

Оценки WhoScored 6.62/6.67

Составы на матч:

«Шеффилд Юнайтед»: Мур, О’Коннелл, Башам, Джагелка, Болдок, Стивенс, Флек, Лундстрам, Норвуд, МакГолдрик, Муссе.

Запас: Фримен, МакБарни, Шарп, Робинсон, Веррипс, Осборн, Бешич.(↑ 78)

Главный тренер: Крис Уайлдер.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Магуайр, Джонс, Перейра, Ван-Биссака, Фред, Уильямс, Джеймс, Рашфорд, Марсьяль.

Запас: Мата, Грант, Лингард, Янг, Гринвуд, Гарнер, Туанзебе.

Главный тренер: Оле Гуннар Сульшер.

Бригада арбитров: Андре Марринер | Саймон Лонг | Сиан Массей | Эндрю Мэдли.

Желтые карточки: Уильямс — 50, Лундстрам — 51, Ван-Биссака — 60.

Забитые мячи: Джон Флек 19 — 1:0, Лис Муссе (Джон Флек) 52 — 2:0, Брандон Уильямс 73 — 2:1, Мейсон Гринвуд (Маркус Рашфорд) 77 — 2:2, Маркус Рашфорд (Даниэль Джеймс) 79 — 2:3, Оливер МакБарни (Каллум Робинсон) 90 — 3:3.