Париж, 25 ноября 2019, 06:49 — REGNUM 24 ноября в Сент-Этьене на стадионе «Жоффруа Гишар» между командами «Сент-Этьен» и «Монпелье» был разыгран матч 14-го тура регулярного сезона французской Лиги 1 2019/20. Игра завершилась со счетом 0:0.
«Сент-Этьен» с 22-мя баллами укрепился на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата. «Монпелье», набрав 20 очков, поднялся на 6-ю строчку.
MVP противостояния стал 27-летний хавбэк «Монпелье» Тежи Саванье, заработавший оценку 7.92, подавший 5 корнеров и совершивший 2 отбора и 4 успешные обводки. Точность передач полузащитника составила 77%.
Статистика матча («Сент-Этьен"/"Монпелье»)
Удары 8/9
Удары в створ ворот 2/2
Соотношение владения мячом 50%/50%
Фолы 17/19
Угловые 1/5
Оценки WhoScored 6.76/6.78
Составы на матч:
«Сент-Этьен»: Рюффье, Мукуди, Колодзейчак, Перрен, Будебуз, Камара, Трауко, Онора, Юссуф, Норден, Денис.
Запас: М’Вилла, Бенхедим (↑ 60), Ахолу, Паленсия, Эль Хаджи, Мулен, Коррейа (↑ 82).
Главный тренер: Клод Пюэль.
«Монпелье»: Рульи, Конгре, Илтон, Мендес, Суке, Ойонго, Саванье, Шотард, Ле Таллек, Делор, Лаборде.
Запас: Самбиа (↑ 89), Берто, Камара, Молле (↑ 78), Ристич, Видаль, Шкулетич.
Главный тренер: Мишель Тер-Закарян.
Бригада арбитров: Франк Шнедер | Джемель Зитуни | Бастиен Курбет.
Желтые карточки: Мендес — 21, Юссуф — 27, Перрен — 28, Трауко — 54, Конгре — 61, Молле — 90.