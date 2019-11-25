Париж, , 06:49 — REGNUM 24 ноября в Сент-Этьене на стадионе «Жоффруа Гишар» между командами «Сент-Этьен» и «Монпелье» был разыгран матч 14-го тура регулярного сезона французской Лиги 1 2019/20. Игра завершилась со счетом 0:0.

«Сент-Этьен» с 22-мя баллами укрепился на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата. «Монпелье», набрав 20 очков, поднялся на 6-ю строчку.

MVP противостояния стал 27-летний хавбэк «Монпелье» Тежи Саванье, заработавший оценку 7.92, подавший 5 корнеров и совершивший 2 отбора и 4 успешные обводки. Точность передач полузащитника составила 77%.

Статистика матча («Сент-Этьен"/"Монпелье»)

Удары 8/9

Удары в створ ворот 2/2

Соотношение владения мячом 50%/50%

Фолы 17/19

Угловые 1/5

Оценки WhoScored 6.76/6.78

Составы на матч:

«Сент-Этьен»: Рюффье, Мукуди, Колодзейчак, Перрен, Будебуз, Камара, Трауко, Онора, Юссуф, Норден, Денис.

Запас: М’Вилла, Бенхедим (↑ 60), Ахолу, Паленсия, Эль Хаджи, Мулен, Коррейа (↑ 82).

Главный тренер: Клод Пюэль.

«Монпелье»: Рульи, Конгре, Илтон, Мендес, Суке, Ойонго, Саванье, Шотард, Ле Таллек, Делор, Лаборде.

Запас: Самбиа (↑ 89), Берто, Камара, Молле (↑ 78), Ристич, Видаль, Шкулетич.

Главный тренер: Мишель Тер-Закарян.

Бригада арбитров: Франк Шнедер | Джемель Зитуни | Бастиен Курбет.

Желтые карточки: Мендес — 21, Юссуф — 27, Перрен — 28, Трауко — 54, Конгре — 61, Молле — 90.