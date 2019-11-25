Мадрид, , 06:47 — REGNUM 24 ноября в Эйбаре (Испания) на стадионе «Эстадио Мунисипал де Ипуруа» между командами «Эйбар» и «Алавес» был разыгран матч 14-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2019/20. Игра завершилась уверенной победой «славных» со счетом 2:0.

«Алавес», набрав 18 очков, поднялся на 13-ю строчку, обойдя «Вальядолид» и «Бетис». «Эйбар» с 15-ю баллами остался на 16-м месте в непосредственной близости с зоной вылета.

MVP противостояния с оценкой 8.43 был признан 29-летний испанский форвард Хоселу Луис Санмартин Мато, оформивший дубль, выигравший 1 воздушную дуэли и совершивший 3 отбора.

Статистика матча («Эйбар"/» Алавес»)

Удары 17/6

Удары в створ ворот 7/3

Соотношение владения мячом 63%/37%

Фолы 10/12

Угловые 10/4

Оценки WhoScored 6.46/7.31

Составы на матч:

«Эйбар»: Дмитрович, Оливейра, Вальдес, Де Брасис, Арбилья, Эскаланте, Диоп, Орельяна, Леон, Энрик, Гарсия.

Запас: Бигас (↑ 81), Рамис (↑ 87), Экспосито, Родригес, Диас (↑ 65), Инуи, Техеро.

Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар.

«Алавес»: Пачеко, Дуарте, Эли, Агиррегабирия, Химо, Пинья, Видаль, Мубарак, Берк, Саинз, Лукас.

Запас: Магальян, Хоселу (↑ 72), Гвидетти, Риоха, Сивера, Бурги, Понс (↑ 65).

Главный тренер: Асьер Гаритано.

Бригада арбитров: Антонио Матеу Лаос | Пау Сербиан | Хавьер Мартинес Николас | Йозеф Субиратс.

Желтые карточки: Химо — 37, Мубарак — 80, Арбилья — 88.

Голы: Хоселу (Алейш Видаль) 85 — 0:1, Хоселу (Пере Понс) 90 — 0:2.