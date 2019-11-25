Нерюнгри, Якутия, , 04:24 — REGNUM Глеб Аксенов из Нерюнгри Якутии завоевал титул чемпиона мира по киокусинкай каратэ среди спортсменов 13−14 лет в весе до 55 килограммов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Турнир проходил с 22 по 24 ноября в Токио. Всего соревновались более 1 200 участников из 25 стран мира.

Якутию на чемпионате представляли спортсмены из Нерюнгри.

Воспитанник тренера по киокусинкай каратэ Георгия Козанашвили — Глеб Аксенов стал чемпионом мира, а третье место занял Богдан Литвиненко в категории до 50 килограммов среди 12-летних спортсменов.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Украины в Японии передало в МИД Японии ноту протеста в связи с выступлением команды из ДНР на турнире по каратэ.