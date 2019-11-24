Денвер, США, , 15:04 — REGNUM 24 ноября в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин наконец прервал свою известную безголевую серию, длившуюся 91 матч подряд. Встреча прошла на арене «Пепси Центр» в городе Денвер и завершилась победой «Торонто Мейпл Лифс» со счетом 5:3.

Напомним, что в последний раз в НХЛ россиянин отличился заброшенной шайбой 4 марта 2016 года в составе его первого клуба «Даллас Старз».

Старания Валерия Ничушкина избавиться от насмешек и получить хоть каплю уважения не прошли даром. В своем 19-м матче в этом сезоне против злющего соперника из Торонто челябинец смог совладать с собой и сделать свое дело. В середине третьего периода при счете 4:2 в пользу «Торонто» Валерий успешно добил выскочившую из-под защитников шайбу прямиком в верхний угол ворот. Вратарь «клиновых листьев» Фредерик Андерсен был возмущён и требовал отменить шайбу, но такой знаменательный гол отменить — нельзя. Рекордная серия закончилась на 92-м матче.

На данный момент команда Валерия Ничушкина «Колорадо Эвеланш» находятся на 11-й строчке в общем зачёте турнирной таблицы чемпионата, имея на своём свету 28 очков. Одержавший победу «Торонто» занимает 17-е место.