Саппоро, Япония, , 08:49 — REGNUM К прыжкам — с восхишением, а к запрету — с уважением, о своем отношении к запрету на исполнение четвертных прыжков заявила журналистам российская фигуристка Алена Косторная.

«Я ничего не могу сказать про запреты, есть правила, не я их устанавливала, и я им подчиняюсь», — заявила спортсменка.

По ее мнению, четвертные прыжки — это «очень круто». Косторная также отметила, что фигурное катание — постоянно развивающийся вид спорта, в котором с каждым годом появляется что-то новое.

Напомним, в японском Саппоро прошли соревнования по фигурному катанию среди женщин. По результатам победителем стала Алена Косторная, на втором месте — японская фигуристка Рика Кихира, обладателем бронзовой награды стала Алина Загитова.