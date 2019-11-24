Мадрид, 24 ноября 2019, 08:36 — REGNUM 23 ноября в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» между командами «Реал» (Мадрид) и «Реал Сосьедад» был разыгран матч 14-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2019/20. Игра завершилась волевой победой «сливочных».
Гол обладателя Золотого Мяча — 2018 Луки Модрича на 74-й минуте стал для полузащитник вторым в сезоне в составе «сливочных».
MVP противостояния с оценкой 8.80 по мнению портала WhoScored стал вингер сборной Бельгии Эден Азар, совершивший 9 успешных обводок и выигравший 2 воздушные дуэли. Точность передач игрока составила 91%.
Мадридский «Реал» набрал 28 очков и укрепился на второй позиции. «Реал Сосьедад» с 23-мя баллами опустился на 5-е место в таблице чемпионата.
Статистика матча («Реал"/"Реал Сосьедад»)
Удары 16/11
Удары в створ ворот 9/6
Соотношение владения мячом 52%/48%
Фолы 13/16
Угловые 4/3
Оценки WhoScored 7.10/6.35
Составы на матч:
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Менди, Каземиро, Вальверде, Модрич, Азар, Родриго, Бензема.
Запас: Ареола, Милитао, Кроос (↑ 76), Бейл (↑ 67), Марсело, Йович, Иско (↑ 83).
Главный тренер: Зинедин Зидан.
«Реал Сосьедад»: Алекс, Сальдуа, Льоренте, Элустондо, Монреаль, Субельдия, Португез, Мерино, Оярасабаль, Эдегор, Жозе.
Запас: Янузай (↑ 73), Муньос, Мойя, Гевара, Сурутуса, Исак (↑ 80), Ле Норманд.
Главный тренер: Иманол Альгуасил.
Бригада арбитров: Хесус Гил | Рубен Бесерриль Гомес | Диего Санчес Рохо | Виктор Гарсия.
Желтые карточки: Рамос — 52, Сальдуа — 84.
Забитые мячи: Виллиан Жозе 2 — 0:1, Карим Бензема (Лука Модрич) 37 — 1:0, Федерико Вальверде (Лука Модрич) 47 — 2:1, Лука Модрич (Карим Бензема) 74 — 3:1.