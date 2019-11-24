Мадрид, , 08:36 — REGNUM 23 ноября в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» между командами «Реал» (Мадрид) и «Реал Сосьедад» был разыгран матч 14-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2019/20. Игра завершилась волевой победой «сливочных».

Гол обладателя Золотого Мяча — 2018 Луки Модрича на 74-й минуте стал для полузащитник вторым в сезоне в составе «сливочных».

MVP противостояния с оценкой 8.80 по мнению портала WhoScored стал вингер сборной Бельгии Эден Азар, совершивший 9 успешных обводок и выигравший 2 воздушные дуэли. Точность передач игрока составила 91%.

Мадридский «Реал» набрал 28 очков и укрепился на второй позиции. «Реал Сосьедад» с 23-мя баллами опустился на 5-е место в таблице чемпионата.

Статистика матча («Реал"/"Реал Сосьедад»)

Удары 16/11

Удары в створ ворот 9/6

Соотношение владения мячом 52%/48%

Фолы 13/16

Угловые 4/3

Оценки WhoScored 7.10/6.35

Составы на матч:

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Менди, Каземиро, Вальверде, Модрич, Азар, Родриго, Бензема.

Запас: Ареола, Милитао, Кроос (↑ 76), Бейл (↑ 67), Марсело, Йович, Иско (↑ 83).

Главный тренер: Зинедин Зидан.

«Реал Сосьедад»: Алекс, Сальдуа, Льоренте, Элустондо, Монреаль, Субельдия, Португез, Мерино, Оярасабаль, Эдегор, Жозе.

Запас: Янузай (↑ 73), Муньос, Мойя, Гевара, Сурутуса, Исак (↑ 80), Ле Норманд.

Главный тренер: Иманол Альгуасил.

Бригада арбитров: Хесус Гил | Рубен Бесерриль Гомес | Диего Санчес Рохо | Виктор Гарсия.

Желтые карточки: Рамос — 52, Сальдуа — 84.

Забитые мячи: Виллиан Жозе 2 — 0:1, Карим Бензема (Лука Модрич) 37 — 1:0, Федерико Вальверде (Лука Модрич) 47 — 2:1, Лука Модрич (Карим Бензема) 74 — 3:1.