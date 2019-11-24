Турин, Италия, , 08:35 — REGNUM 23 ноября в Турине на «Олимпийском стадионе» между командами «Торино» и «Интер» был разыгран матч 13-го тура регулярного сезона итальянской Серии А 2019/20. Игра завершилась уверенной победой «черно-синих».

Гол 22-летнгего форварда национальной сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса на 12-й минуте матча стал для игрока 9-м в сезоне во всех турнирах (6 — Серия А, 3 — Лига Чемпионов).

Лучшим игроком матча с оценкой 8.35 стал Матиас Весино, отдавший голевую передачу, выигравший 2 воздушных единоборства и совершивший 1 обводку и 8 успешных отборов. Точность передач итальянца составила 66%.

«Интер», набрав 34 очка, вновь сократил отставание от «Ювентуса» до одного очка. «Торино» с 14-ю баллами расположился на 12-й позиции.

Статистика матча («Торино"/"Интер»)

Удары 12/10

Удары в створ ворот 4/5

Соотношение владения мячом 61%/39%

Фолы 10/18

Угловые 12/4

Оценки WhoScored 6.19/7.18

Составы на матч:

«Торино»: Сиригу, Иццо, Н’Кулу, Бремер, Лукич, Базелли, Ансальди, Мейте, де Сильвестри, Белотти, Верди.

Запас: Заза (↑ 13), Уйкани, Эдера, Беренгер (↑ 71), Розати, Джиджи, Айна (↑ 57), Ринкон.

Главный тренер: Вальтер Мадзарри.

«Интер»: Ханданович, де Врей, Шкриниар, Годин, Весино, Барелла, Д’Амброзио, Бираги, Брозович, Мартинес, Лукаку.

Запас: Раноккья, Лацаро, Валеро (↑ 45), Димарко (↑ 83), Паделли, Эспозито, Агуме, Фонсека, Берни, Кандрева (↑ 69), Бастони.

Главный тренер: Антонио Конте.

Бригада арбитров: Фабио Мареска | Филиппо Мели | Даниэль Биндони | Микаэль Фаббри.

Желтые карточки: Мартинес — 35, Д’Амброзио — 58, Иццо — 60, Шкриниар — 64, Айна — 73.

Забитые мячи: Лаутаро Мартинес (Матиас Весино) 12 — 0:1, Стефан де Врей (Кристиано Бираги) 32 — 0:2, Ромелу Лукаку (Марсело Брозович) 55 — 0:3.