Мец, Франция, 24 ноября 2019, 08:34 — REGNUM 23 ноября в Меце на стадионе «Сен-Симфорьен» между командами «Метц» и «Реймс» был разыгран матч 14-го тура регулярного сезона Лиги 1 2019/20. Игра завершилась паритетом сторон.
MVP противостояния с оценкой 7.66 стал малийский атакующий полузащитник Адама Траоре, забивший единственный мяч хозяев, подавший 6 корнеров и выигравший 2 воздушных единоборства. Точность передач футболиста составила 79%.
«Реймс» набрал 20 очков и поднялся на 5-ю строчку в таблице чемпионата. «Метц» с 14-ю баллами остался на 18-м месте в зоне вылета.
Статистика матча («Метц"/"Реймс»)
Удары 7/11
Удары в створ ворот 3/5
Соотношение владения мячом 46%/54%
Фолы 12/12
Угловые 6/5
Оценки WhoScored 6.55/6.65
Составы на матч:
«Метц»: Укиджа, Удол, Фофана, Центонце, Бой, Н’Дорам, Ангбан, Майга, Нгуэтэ, Диалло, Траоре.
Запас: Делекруа, Ньяне, Амброуз (↑ 80), Гакпа, Сунзу (↑ 16), Коад, Булая (↑ 76).
Главный тренер: Винсент Хогнон.
«Реймс»: Райкович, Абдельхамид, Дисаси, Камара, Фоке, Ромао, Шавалерен, Уден, Кафаро, Думбия, Диа.
Запас: Кутеса (↑ 73), Донис (↑ 69), Сиссоко, Мунести, Леметр, Нкада (↑ 82), Мбемба.
Главный тренер: Давид Гион.
Бригада арбитров: Антони Готье | Стефан Лузи | Сириль Грингор | Микаэль Лелу.
Желтые карточки: Бой — 13, Кафаро — 42, Диалло — 90.
Красные карточки: Кафаро — 90.
Забитые мячи: Аксель Дисаси (Матье Кафаро) 7 — 0:1, Адама Траоре 47 — 1:1.