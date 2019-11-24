Мец, Франция, , 08:34 — REGNUM 23 ноября в Меце на стадионе «Сен-Симфорьен» между командами «Метц» и «Реймс» был разыгран матч 14-го тура регулярного сезона Лиги 1 2019/20. Игра завершилась паритетом сторон.

MVP противостояния с оценкой 7.66 стал малийский атакующий полузащитник Адама Траоре, забивший единственный мяч хозяев, подавший 6 корнеров и выигравший 2 воздушных единоборства. Точность передач футболиста составила 79%.

«Реймс» набрал 20 очков и поднялся на 5-ю строчку в таблице чемпионата. «Метц» с 14-ю баллами остался на 18-м месте в зоне вылета.

Статистика матча («Метц"/"Реймс»)

Удары 7/11

Удары в створ ворот 3/5

Соотношение владения мячом 46%/54%

Фолы 12/12

Угловые 6/5

Оценки WhoScored 6.55/6.65

Составы на матч:

«Метц»: Укиджа, Удол, Фофана, Центонце, Бой, Н’Дорам, Ангбан, Майга, Нгуэтэ, Диалло, Траоре.

Запас: Делекруа, Ньяне, Амброуз (↑ 80), Гакпа, Сунзу (↑ 16), Коад, Булая (↑ 76).

Главный тренер: Винсент Хогнон.

«Реймс»: Райкович, Абдельхамид, Дисаси, Камара, Фоке, Ромао, Шавалерен, Уден, Кафаро, Думбия, Диа.

Запас: Кутеса (↑ 73), Донис (↑ 69), Сиссоко, Мунести, Леметр, Нкада (↑ 82), Мбемба.

Главный тренер: Давид Гион.

Бригада арбитров: Антони Готье | Стефан Лузи | Сириль Грингор | Микаэль Лелу.

Желтые карточки: Бой — 13, Кафаро — 42, Диалло — 90.

Красные карточки: Кафаро — 90.

Забитые мячи: Аксель Дисаси (Матье Кафаро) 7 — 0:1, Адама Траоре 47 — 1:1.