Париж, , 08:33 — REGNUM 23 ноября в Дижоне на стадионе «Стад Гастон Жерар» между командами «Дижон» и «Ренн» был разыгран матч 14-го тура регулярного сезона французской Лиги 1 2019/20. Игра завершилась волевой победой хозяев.

Лучшим игроком матча с оценкой 8.98 был признан 20-летний французский нападающий Мунир Шуйар, забивший победный мяч, подавший 4 корнера и совершивший 1 отбор и 6 успешных обводок. Точность передач футболиста составила 85%. Гол форварда на 82-й минуте стал для игрока 2-м в сезоне в составе нового клуба.

«Дижон», набрав 15 очков, поднялся на 17-ю строчку. «Ренн» с 18-ю баллами идет на 11-й позиции в турнирной таблице лиги.

Статистика матча («Дижон"/"Ренн»)

Удары 14/11

Удары в створ ворот 6/3

Соотношение владения мячом 55%/45%

Фолы 18/15

Угловые 4/4

Оценки WhoScored 6.86/6.51

Составы на матч:

«Дижон»: Гомис, Альфонс, Лотоа, Манга, Чафик, Луаодис, Амальфитано, Ндонг, Перейра, Тавареш, Шуйар.

Запас: Барбе, Саммаритано (↑ 60), Сумаре, Бальмон (↑ 90), Балде (↑ 68), Нгоуямса, Хатфот.

Главный тренер: Стефан Жобар.

«Ренн»: Менди, Да Сильва, Морель, Ньяньон, Траоре, Диас, Гренье, Кастильо, Гелин, Ньянг, Юну.

Запас: Сален, Ньямс, Сьебатшо (↑ 86), Леа Силики (↑ 76), Мауасса, Тэт (↑ 60), Гбохо.

Главный тренер: Жюльен Штефан.

Бригада арбитров: Жером Брисар | Франк Будика | Бенджамин Паже.

Желтые карточки: Юну — 20, Траоре — 62, Ндонг — 67.

Забитые мячи: Рафаэль Диас 58 — 0:1, Фредерик Саммаритано (Микаэль Альфонс) 70 — 1:1, Мунир Шуйар (Фредерик Саммаритано) 82 — 2:1.