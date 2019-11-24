Берлин, , 08:32 — REGNUM 23 ноября в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» между командами «Ред Булл Лейпциг» и «Кельн» был разыгран матч 12-го тура регулярного сезона немецкой Бундеслиги 2019/20. Игра завершилась крупной победой «быков».

«Кельн» с 7-ю баллами остался на предпоследней позиции в зоне вылета. «Ред Булл Лейпциг», набрав 24 очка, поднялся на 2-ю строчку, обойдя «Баварию», «Фрайбург» и «Шальке-04».

MVP матча с оценкой 8.53 стал плеймейкер сборной Швеции Эмиль Форсберг, подавший 6 корнеров, совершивший 1 успешную обводку и выигравший 1 воздушную дуэль. Точность передач футболиста составила 89%.

Статистика матча («Ред Булл Лейпциг"/"Кельн»)

Удары 18/6

Удары в створ ворот 7/1

Соотношение владения мячом 70%/30%

Фолы 9/15

Угловые 13/3

Оценки WhoScored 7.09/6.05

Составы на матч:

«Ред Булл Лейпциг»: Гулачи, Упамекано, Ильзанкер, Клостерманн, Халштенберг, Забитцер, Форсберг, Лаймер, Демме, Нкунку, Вернер.

Запас: Сараччи (↑ 82), Хайдара (↑ 80), Лукман, Кунья, Шик (↑ 76), Ампаду, Мвого, Кампль.

Главный тренер: Юлиан Нагельсман.

«Кельн»: Хорн, Чихос, Хектор, Эхизибей, Борно, Хегер, Верстрэт, Скири, Шиндлер, Модест, Якобс.

Запас: Шмиц, Собех, Риссе (↑ 59), Теродде (↑ 70), Шауб, Кордоба, Кесслер, Дрекслер, Кайнц (↑ 46).

Главный тренер: Маркус Гиздоль.

Бригада арбитров: Роберт Шредер | Бандурски Кристиан | Марк Борш | Кристоф Гюнш.

Желтые карточки: Кайнц — 66, Верстрэт — 87, Теродде — 90.

Забитые мячи: Тимо Вернер (Кристофер Нкунку) 22 — 1:0, Эмиль Форсберг (пенальти) 32 — 2:0, Конрад Лаймер 37 — 3:0, Рафаэль Чихос (Биргер Верстрэт) 39 — 3:1, Эмиль Форсберг 79 — 4:1.