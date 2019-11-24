Берлин, 24 ноября 2019, 08:32 — REGNUM 23 ноября в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» между командами «Ред Булл Лейпциг» и «Кельн» был разыгран матч 12-го тура регулярного сезона немецкой Бундеслиги 2019/20. Игра завершилась крупной победой «быков».
«Кельн» с 7-ю баллами остался на предпоследней позиции в зоне вылета. «Ред Булл Лейпциг», набрав 24 очка, поднялся на 2-ю строчку, обойдя «Баварию», «Фрайбург» и «Шальке-04».
MVP матча с оценкой 8.53 стал плеймейкер сборной Швеции Эмиль Форсберг, подавший 6 корнеров, совершивший 1 успешную обводку и выигравший 1 воздушную дуэль. Точность передач футболиста составила 89%.
Статистика матча («Ред Булл Лейпциг"/"Кельн»)
Удары 18/6
Удары в створ ворот 7/1
Соотношение владения мячом 70%/30%
Фолы 9/15
Угловые 13/3
Оценки WhoScored 7.09/6.05
Составы на матч:
«Ред Булл Лейпциг»: Гулачи, Упамекано, Ильзанкер, Клостерманн, Халштенберг, Забитцер, Форсберг, Лаймер, Демме, Нкунку, Вернер.
Запас: Сараччи (↑ 82), Хайдара (↑ 80), Лукман, Кунья, Шик (↑ 76), Ампаду, Мвого, Кампль.
Главный тренер: Юлиан Нагельсман.
«Кельн»: Хорн, Чихос, Хектор, Эхизибей, Борно, Хегер, Верстрэт, Скири, Шиндлер, Модест, Якобс.
Запас: Шмиц, Собех, Риссе (↑ 59), Теродде (↑ 70), Шауб, Кордоба, Кесслер, Дрекслер, Кайнц (↑ 46).
Главный тренер: Маркус Гиздоль.
Бригада арбитров: Роберт Шредер | Бандурски Кристиан | Марк Борш | Кристоф Гюнш.
Желтые карточки: Кайнц — 66, Верстрэт — 87, Теродде — 90.
Забитые мячи: Тимо Вернер (Кристофер Нкунку) 22 — 1:0, Эмиль Форсберг (пенальти) 32 — 2:0, Конрад Лаймер 37 — 3:0, Рафаэль Чихос (Биргер Верстрэт) 39 — 3:1, Эмиль Форсберг 79 — 4:1.