Рим, 24 ноября 2019, 08:29 — REGNUM 23 ноября в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» между командами «Милан» и «Наполи» был разыгран матч 13-го тура регулярного сезона итальянской Серии А 2019/20. Игра завершилась паритетом сторон.
«Наполи» набрал 20 очков и укрепился на 7-й позиции. «Милан» с 14-ю очками идет на 13-й строчке в таблице чемпионата.
Гол мексиканского вингера Ирвинга Лосано на 24-й минуте стал для футболиста 3-м в сезоне в составе «Наполи» (2 — серия А, 1 — Лига Чемпионов).
Лучшим игроком матча с оценкой 7.95 стал итальянский фланговый полузащитник Джакомо Бонавентура, отличивший забитым мячом, подавший 3 корнера и совершивший 2 успешные обводки. Точность передач футболиста составила 86%.
Статистика матча («Милан"/"Наполи»)
Удары 14/10
Удары в створ ворот 5/4
Соотношение владения мячом 51%/49%
Фолы 19/14
Угловые ¾
Оценки WhoScored 6.66/6.60
Составы на матч:
«Милан»: Доннарумма, Конти, Романьоли, Мусаккио, Эрнандес, Билья, Крунич, Пакета, Бонавентура, Ребич, Пентек.
Запас: Калабрия (↑ 73), Сусо, Леау (↑ 86), Рейна, Кальдара, Габбиа, Кесси (↑ 46), Доннарумма, Брешианини, Мальдини.
Главный тренер: Стефано Пиоли.
«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Хюсай, Аллан, Эльмас, Зилиньски, Лосано, Кальехон, Инсинье.
Запас: Руис, Льоренте (↑ 83), Лупрето, Мертенс (↑ 59), Оспина, Карнезис, Юнес (↑ 65), Манолас, Гаэтано.
Главный тренер: Карло Анчелотти.
Бригада арбитров: Даниэль Орсато | Алессандро Джаллатини | Лука Мондин | Давиде Масса.
Желтые карточки: Пакета — 26, Эльмас — 69, Эрнандес — 73, Юнес — 77, Конти — 90.
Забитые мячи: Ирвинг Лосано 24 — 0:1, Джакомо Бонавентура (Раде Крунич) 29 — 1:1.