Рим, , 08:29 — REGNUM 23 ноября в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» между командами «Милан» и «Наполи» был разыгран матч 13-го тура регулярного сезона итальянской Серии А 2019/20. Игра завершилась паритетом сторон.

«Наполи» набрал 20 очков и укрепился на 7-й позиции. «Милан» с 14-ю очками идет на 13-й строчке в таблице чемпионата.

Гол мексиканского вингера Ирвинга Лосано на 24-й минуте стал для футболиста 3-м в сезоне в составе «Наполи» (2 — серия А, 1 — Лига Чемпионов).

Лучшим игроком матча с оценкой 7.95 стал итальянский фланговый полузащитник Джакомо Бонавентура, отличивший забитым мячом, подавший 3 корнера и совершивший 2 успешные обводки. Точность передач футболиста составила 86%.

Статистика матча («Милан"/"Наполи»)

Удары 14/10

Удары в створ ворот 5/4

Соотношение владения мячом 51%/49%

Фолы 19/14

Угловые ¾

Оценки WhoScored 6.66/6.60

Составы на матч:

«Милан»: Доннарумма, Конти, Романьоли, Мусаккио, Эрнандес, Билья, Крунич, Пакета, Бонавентура, Ребич, Пентек.

Запас: Калабрия (↑ 73), Сусо, Леау (↑ 86), Рейна, Кальдара, Габбиа, Кесси (↑ 46), Доннарумма, Брешианини, Мальдини.

Главный тренер: Стефано Пиоли.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Хюсай, Аллан, Эльмас, Зилиньски, Лосано, Кальехон, Инсинье.

Запас: Руис, Льоренте (↑ 83), Лупрето, Мертенс (↑ 59), Оспина, Карнезис, Юнес (↑ 65), Манолас, Гаэтано.

Главный тренер: Карло Анчелотти.

Бригада арбитров: Даниэль Орсато | Алессандро Джаллатини | Лука Мондин | Давиде Масса.

Желтые карточки: Пакета — 26, Эльмас — 69, Эрнандес — 73, Юнес — 77, Конти — 90.

Забитые мячи: Ирвинг Лосано 24 — 0:1, Джакомо Бонавентура (Раде Крунич) 29 — 1:1.