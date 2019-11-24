Лондон, , 08:26 — REGNUM 23 ноября в Брайтоне на стадионе «Фалмер Стэдиум» между командами «Брайтон» и «Лестер Сити» был разыгран матч 13-го тура регулярного сезона Английской футбольной Премьер-лиги 2019/20. Игра завершилась очередной победой «лис».

Лучшим игроком матча стал английский форвард Джейми Варди, забивший гол и отдавший голевую передачу, с оценкой 8.04 и 3-мя успешными обводками.

«Лестер», набрав 29 очков, укрепился на второй позиции таблицы чемпионата. «Брайтон» с 15-ю баллами идет на 12-й строчке.

Статистика матча («Брайтон"/"Лестер»)

Удары 7/20

Удары в створ ворот 0/11

Соотношение владения мячом 53%/47%

Фолы 9/1

Угловые 6/7

Оценки WhoScored 6.14/7.13

Составы на матч:

«Брайтон»: Райан, Даффи, Уэбстер, Монтойа, Берн, Стивенс, Марч, Преппер, Мопе, Троссард, Муй.

Запас: Биссума (↑ 77), Гросс, Балогун, Джаханбакш, Маррей (↑ 83), Скелотто (↑ 78), Баттон.

Главный тренер: Грэм Поттер.

«Лестер»: Шмейхель, Чилуэлл, Сеюнджю, Эванс, Перейра, Тилеманс, Мэддисон, Перес, Ндиди, Барнс, Варди.

Запас: Джастин, Морган (↑ 62), Грэй (↑ 78), Олбрайтон, Уард, Ихеаначо, Прает (↑ 70).

Главный тренер: Брендан Роджерс.

Бригада арбитров: Майк Дин | Йан Хассин | Даниэль Робатан | Джеймс Линингтон.

Желтые карточки: Уэбстер — 16, Стивенс — 48.

Не забитые пенальти: Джейми Варди — 80.

Забитые мячи: Айосе Перес (Джейми Варди) 64 — 0:1, Джейми Варди (пенальти) 82 — 0:2.