Лондон, 24 ноября 2019, 08:26 — REGNUM 23 ноября в Брайтоне на стадионе «Фалмер Стэдиум» между командами «Брайтон» и «Лестер Сити» был разыгран матч 13-го тура регулярного сезона Английской футбольной Премьер-лиги 2019/20. Игра завершилась очередной победой «лис».
Лучшим игроком матча стал английский форвард Джейми Варди, забивший гол и отдавший голевую передачу, с оценкой 8.04 и 3-мя успешными обводками.
«Лестер», набрав 29 очков, укрепился на второй позиции таблицы чемпионата. «Брайтон» с 15-ю баллами идет на 12-й строчке.
Статистика матча («Брайтон"/"Лестер»)
Удары 7/20
Удары в створ ворот 0/11
Соотношение владения мячом 53%/47%
Фолы 9/1
Угловые 6/7
Оценки WhoScored 6.14/7.13
Составы на матч:
«Брайтон»: Райан, Даффи, Уэбстер, Монтойа, Берн, Стивенс, Марч, Преппер, Мопе, Троссард, Муй.
Запас: Биссума (↑ 77), Гросс, Балогун, Джаханбакш, Маррей (↑ 83), Скелотто (↑ 78), Баттон.
Главный тренер: Грэм Поттер.
«Лестер»: Шмейхель, Чилуэлл, Сеюнджю, Эванс, Перейра, Тилеманс, Мэддисон, Перес, Ндиди, Барнс, Варди.
Запас: Джастин, Морган (↑ 62), Грэй (↑ 78), Олбрайтон, Уард, Ихеаначо, Прает (↑ 70).
Главный тренер: Брендан Роджерс.
Бригада арбитров: Майк Дин | Йан Хассин | Даниэль Робатан | Джеймс Линингтон.
Желтые карточки: Уэбстер — 16, Стивенс — 48.
Не забитые пенальти: Джейми Варди — 80.
Забитые мячи: Айосе Перес (Джейми Варди) 64 — 0:1, Джейми Варди (пенальти) 82 — 0:2.