Лондон, , 08:24 — REGNUM 23 ноября в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» между командами «Арсенал» и «Саутгемптон» был разыгран матч 13-го тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2019/20. Игра завершилась боевой ничьей со счетом 2:2.

MVP противостояния с оценкой 8.95 по мнению портала WhoScored был признан форвард сборной Франции Александр Ляказетт, оформивший дубль, совершивший 4 обводки и 1 отбор и выигравший 1 воздушную дуэль. Точность передач нападающего составила 64%. Голы Ляказетта на 18-й и 90-й минутах стали для игрока 3-м и 4-м в сезоне АПЛ.

«Арсенал» с 18-ю баллами опустился на 7-ю позицию. «Саутгемптон», набрав 9 очков, остался на предпоследнем месте в зоне вылета.

Статистика матча («Арсенал"/"Саутгемптон»)

Удары 10/21

Удары в створ ворот 5/5

Соотношение владения мячом 62%/38%

Фолы 13/19

Угловые 6/8

Оценки WhoScored 6.97/6.74

Составы на матч:

«Арсенал»: Лено, Сократис, Чемберс, Луис, Беллерин, Тирни, Торрейра, Гендузи, Озил, Ляказетт, Обамеянг.

Запас: Майтленд-Найлз, Пепе (↑ 46), Мустафи, Нелсон, Мартинес, Уиллок (↑ 83), Мартинелли (↑ 83).

Главный тренер: Унаи Эмери.

«Саутгемптон»: МакКарти, Соареш, Стивенс, Бертранд, Беднарек, Уорд-Прауз, Армстронг, Редмонд, Хейбьерг, Ингс, Обафеми.

Запас: Есида, Лонг (↑ 73), Дженепо (↑ 76), Ромеу, Буфаль (↑ 86), Ган, Валери.

Главный тренер: Ральф Хазенхюттль.

Бригада арбитров: Стюарт Аттуэлл | Ричард Уэст | Нил Дэвис | Гэвин Уорд.

Желтые карточки: Торрейра — 23, Сократис — 28, Ингс — 31, Ляказетт — 45, Пепе — 65, Тирни — 69, Бертранд — 81, Гендузи — 89.

Не забитые пенальти: Джеймс Уорд-Прауз — 71.

Забитые мячи: Данни Ингс (Райан Бертранд) 8 — 0:1, Александр Ляказетт 18 — 1:1, Джеймс Уорд-Прауз 71 — 1:2, Александр Ляказетт 90 — 2:2.