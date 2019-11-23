Берлин, , 20:23 — REGNUM 23 ноября в Леверкузене на стадионе «БайАрена» между командами «Байер-04» и «Фрайбург» был разыгран матч 12-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2019/20. Игра завершилась паритетом сторон.

Игроком матча с оценкой 8.30 был признан новичок «фармацевтов» Мусса Диаби, забивший единственный мяч хозяев и совершивший 7 успешных обводок. Точность передач футболиста составила 80%. Ранее француз выступал за «Пари Сен-Жермен».

«Фрайбург» с 22-мя баллами остался на 3-й позиции в таблице чемпионата. «Байер-04», набрав 19 баллов, укрепился на 9-м месте.

Статистика матча («Байер-04"/"Фрайбург»)

Удары 19/7

Удары в створ ворот 9/3

Соотношение владения мячом 70%/30%

Фолы 10/14

Угловые 13/3

Оценки WhoScored 6.81/6.72

Составы на матч:

«Байер-04»: Градецки, Та, Бендер, Венделл, Вайзер, Демирбай, Амири, Диаби, Арангис, Беллараби, Фолланд.

Запас: Ретсос, Драгович, Паулиньо (↑ 89), Бендер (↑ 26), Аларио (↑ 74), Озджан, Станилевич.

Главный тренер: Петер Бош.

«Фрайбург»: Флеккен, Линхарт, Хайнц, Кох, Шмид, Хеллер, Хаберер, Боррьелло, Хефлер, Гюнтер, Петерсен.

Запас: Шлоттербек (↑ 90), Гульде, Франц (↑ 90), Раве, Гондорф, Саллай (↑ 57), Чханхун, У Ён, Тьеде.

Главный тренер: Кристиан Штрайх.

Бригада арбитров: Дениз Айтекин | Кристиан Диц | Эдуард Байтингер | Патрик Иттрих.

Желтые карточки: Линхарт — 46, Шмид — 59, Хефлер — 65.

Забитые мячи: Лукас Хеллер (Кристиан Гюнтер) 5 — 0:1, Мусса Диаби (Керем Демирбай) 36 — 1:1.

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