Берлин, , 20:09 — REGNUM 23 ноября в Бремене на стадионе «Везерштадион» между командами «Вердер» и «Шальке-04» был разыгран матч 12-го тура регулярного сезона немецкой Бундеслиги 2019/20. Игра завершилась победой «горняков».

«Шальке-04» набрал 22 очка и временно поднялся на 4-ю позицию, обойдя «РБ Лейпциг», «Боруссию» и «Хоффенхайм». «Вердер» с 11-ю баллами идет на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата.

Гол 22-летнего полузащитника Амина Арита на 43-й минуте стал для футболиста 6-м в сезоне в составе «Шальке».

Лучшим игроком матча с оценкой 7.98 стал 25-летний бельгийский вингер Бенито Раман, оформивший 1+1 по системе гол+пас и совершивший 2 успешные обводки. Точность передач нападающего составила 71%.

Статистика матча («Вердер"/"Шальке-04»)

Удары 18/11

Удары в створ ворот 5/5

Соотношение владения мячом 49%/51%

Фолы 12/16

Угловые 1/3

Оценки WhoScored 6.50/6.90

Составы на матч:

«Вердер»: Павленка, Аугустинссон, Велькович, Лангкамп, Шахин, Селассие, Классен, Эггештайн, Баргфреде, Рашица, Осако.

Запас: Ланг, Битенкур, Писарро (↑ 54), Серджант, Эггештайн (↑ 72), Капино, Фридль, Гросс, Голлер (↑ 85).

Главный тренер: Флориан Кохфельдт.

«Шальке-04»: Нюбель, Кабак, Настасич, Маскарель, Сердар, Ут, Калиджури, Кенни, Очипка, Арит, Раман.

Запас: Мак-Кенни (↑ 73), Миранда, Матондо (↑ 80), Кутуку, Бургшталлер (↑ 87), Резе, Скрцибски, Шуберт, Меркан.

Главный тренер: Дэвид Вагнер.

Бригада арбитров: Бенджамин Кортус | Флориан Хефт | Томас Штейн | Марсель Пайгрим.

Желтые карточки: Эггештайн — 50, Лангкамп — 55, Баргфреде — 69, Настасич — 72, Маскарель — 87.

Забитые мячи: Амин Арит (Бенито Раман) 43 — 0:1, Бенито Раман 53 — 0:2, Юя Осако 79 — 1:2.

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